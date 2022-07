Amici news, la madre di LDA spaventata da alcuni fan: la reazione del cantante (Di sabato 9 luglio 2022) Per l’ennesima volta da quanto è diventato famoso grazie ad Amici 21, LDA è stato costretto a fare un appello ai suoi fan. O meglio ad alcuni fan, quelli più insistenti, ai limiti dello stalking, che vanno addirittura a suonare il campanello a casa della madre del cantante. “Non suonate al citofono, è ingiusto che mia madre si spaventi” si è sfogato il figlio di Gigi D’Alessio dopo l’ennesimo episodio. E ancora, LDA ha cercato di far capire ai fan che alcuni atteggiamento sono inutili e sbagliati: “Andare a bussare sotto casa è sbagliato, non è giusto che quella povera donna si deve spaventare” sono state le parole del giovane, che questa volta è parso davvero molto infastidito dalla situazione, perché non coinvolge solo lui ma anche la sua famiglia. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Per l’ennesima volta da quanto è diventato famoso grazie ad21, LDA è stato costretto a fare un appello ai suoi fan. O meglio adfan, quelli più insistenti, ai limiti dello stalking, che vanno addirittura a suonare il campanello a casa delladel. “Non suonate al citofono, è ingiusto che miasi spaventi” si è sfogato il figlio di Gigi D’Alessio dopo l’ennesimo episodio. E ancora, LDA ha cercato di far capire ai fan cheatteggiamento sono inutili e sbagliati: “Andare a bussare sotto casa è sbagliato, non è giusto che quella povera donna si deve spaventare” sono state le parole del giovane, che questa volta è parso davvero molto infastidito dalla situazione, perché non coinvolge solo lui ma anche la sua famiglia. Dello stesso argomento potrebbe ...

