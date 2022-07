Wanda Nara corteggiata da Berlusconi? Il piano per arrivare a Icardi (Di venerdì 8 luglio 2022) Mauro Icardi sarebbe al centro di un’operazione molto importante. Il pacchetto comprenderebbe anche Wanda Nara. Ecco il corteggiamento di Berlusconi. Il Monza di Berlusconi ha voglia di fare le cose in grande. La sessione di calciomercato ha portato nella squadra di Silvio Berlusconi giocatori molto importanti. Pensiamo, ad esempio, a Matteo Pessina. La squadra lombarda, però, non ha intenzione di fermarsi e sembra aver messo nel mirino il bomber argentino Mauro Icardi. Ansa FotoA quanto pare, il numero 18 del Paris Saint-Germain potrebbe far presto ritorno in Italia. Anche se, come possiamo immaginare, l’operazione è molto complessa dato il livello lontane delle due squadre. Per questo motivo, il piano di Silvio ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 luglio 2022) Maurosarebbe al centro di un’operazione molto importante. Il pacchetto comprenderebbe anche. Ecco il corteggiamento di. Il Monza diha voglia di fare le cose in grande. La sessione di calciomercato ha portato nella squadra di Silviogiocatori molto importanti. Pensiamo, ad esempio, a Matteo Pessina. La squadra lombarda, però, non ha intenzione di fermarsi e sembra aver messo nel mirino il bomber argentino Mauro. Ansa FotoA quanto pare, il numero 18 del Paris Saint-Germain potrebbe far presto ritorno in Italia. Anche se, come possiamo immaginare, l’operazione è molto complessa dato il livello lontane delle due squadre. Per questo motivo, ildi Silvio ...

