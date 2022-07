Svolta per Ziyech al Milan? Mossa a sorpresa del calciatore! (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Milan di Stefano Pioli il prossimo anno cercherà di stupire di nuovo esattamente come accaduto la scorsa stagione. Per questo motivo Maldini e Massara stanno valutando diversi profili, soprattutto nella zona avanzata, che possano dare una dimensione soprattutto internazionale ai rossoneri. L’obiettivo è quello di fare bene anche in Champions League. A questo punto, una figura come quella di Ziyech sarebbe senza dubbio indispensabile negli intenti e nello scacchiere Milanista. Ziyech Annuncio SocialProprio qualche minuto fa, il marocchino ex Ajax e adesso in forza al Chelsea ha postato un’immagine che lascia presagire un cambiamento in vista, in un futuro piuttosto prossimo, dell’ala destra dei blues. All’interno del post il calciatore si esprime così: “Sono arrivato ad un punto della mia vita in cui dove sento ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Ildi Stefano Pioli il prossimo anno cercherà di stupire di nuovo esattamente come accaduto la scorsa stagione. Per questo motivo Maldini e Massara stanno valutando diversi profili, soprattutto nella zona avanzata, che possano dare una dimensione soprattutto internazionale ai rossoneri. L’obiettivo è quello di fare bene anche in Champions League. A questo punto, una figura come quella disarebbe senza dubbio indispensabile negli intenti e nello scacchiereista.Annuncio SocialProprio qualche minuto fa, il marocchino ex Ajax e adesso in forza al Chelsea ha postato un’immagine che lascia presagire un cambiamento in vista, in un futuro piuttosto prossimo, dell’ala destra dei blues. All’interno del post il calciatore si esprime così: “Sono arrivato ad un punto della mia vita in cui dove sento ...

