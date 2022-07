Spari durante un comizio: Shinzo Abe vittima di un attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex premier del Giappone Shinzo Abe è stato vittima di un attentato oggi 8 luglio 2022 intorno alle 11:30 ora locale a Nara. L'ex premier è stato raggiunto alla schiena da due colpi sparati a distanza ravvicinata, a tre... Leggi su today (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex premier del GiapponeAbe è statodi unoggi 8 luglio 2022 intorno alle 11:30 ora locale a Nara. L'ex premier è stato raggiunto alla schiena da due colpi sparati a distanza ravvicinata, a tre...

