Serie A, le ufficialità del giorno: tanta Cremonese, ma che colpi per Juve, Lazio e Fiorentina (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella giornata dell'8 luglio, la scena sul mercato se la sono presa tutta Juventus e Fiorentina, con i doppi arrivi di Pogba e Di Maria... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella giornata dell'8 luglio, la scena sul mercato se la sono presa tuttantus e, con i doppi arrivi di Pogba e Di Maria...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB, @Palermofficial, arrivata l’ufficialità dell’acquisizione da parte del City Group ??? - sportli26181512 : Serie A, le ufficialità del giorno: tanta Cremonese, ma che colpi per Juve, Lazio e Fiorentina: Nella giornata dell… - cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del giorno: tanta #Cremonese, ma che colpi per #Juve, #Lazio e #Fiorentina - LALAZIOMIA : Serie A, le ufficialità del giorno: tanta Cremonese, ma che colpi per Juve, Lazio e Fiorentina - tcm24com : Serie C, le ufficialità di oggi #serieC -