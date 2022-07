Roma, tute Covid fatte in Albania: in carcere i fratelli Piccolo. Subappaltavano il confezionamento a imprese cinesi di Prato con operai in ... (Di venerdì 8 luglio 2022) I delinquenti, i banditi. Venivano definiti così i fratelli Samuele e Massimiliano Piccolo , finiti in carcere con l'accusa di truffa, appropriazione indebita e frode nelle pubbliche forniture. ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) I delinquenti, i banditi. Venivano definiti così iSamuele e Massimiliano, finiti incon l'accusa di truffa, appropriazione indebita e frode nelle pubbliche forniture. ...

Pubblicità

rebeccalandi88 : Roma, tute Covid fatte in Albania: in carcere i fratelli Piccolo. Subappaltavano il confezionamento a imprese cines… - StefaniaFalone : Roma, tute Covid fatte in Albania: in carcere i fratelli Piccolo. Subappaltavano il confezionamento a imprese cines… - TgrRaiToscana : #Truffa #COVID19 #tute monouso per @ASLRoma1 operazione della @poliziadistato coordinata dalla Procura di #Prato c… - PFiamingo : ?????? TUTE LE STRADE PORTANO A ROMA... - bortosbocco : @juventusfc @Lelesosa10 @PauDybala_JR Daniele smettila che hai le tute di milan e roma ma tifi juve -