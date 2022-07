Popolazione italiana in calo, Istat: “Crollo nascite al top in primi tre mesi 2022” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – La Popolazione italiana continua a diminuire dal 2014 per via del saldo naturale negativo non compensato dall’apporto positivo delle migrazioni. Secondo i primi dati provvisori, al 1°gennaio 2022 la Popolazione è scesa a 58 milioni 983mila unità, cioè 1 milione 363mila in meno nell’arco di 8 anni. E’ quanto rileva l’Istat nel rapporto annuale 2022 Il calo della nuzialità non ancora recuperato e la diminuzione di coppie giovani al primo matrimonio hanno ristretto il numero di potenziali genitori, con evidenti ripercussioni sulle nascite a partire dagli ultimi due mesi del 2020 (relativi ai concepimenti di marzo-aprile 2020), rileva ancora l’Istat. Il Crollo delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Lacontinua a diminuire dal 2014 per via del saldo naturale negativo non compensato dall’apporto positivo delle migrazioni. Secondo idati provvisori, al 1°gennaiolaè scesa a 58 milioni 983mila unità, cioè 1 milione 363mila in meno nell’arco di 8 anni. E’ quanto rileva l’nel rapporto annualeIldella nuzialità non ancora recuperato e la diminuzione di coppie giovani al primo matrimonio hanno ristretto il numero di potenziali genitori, con evidenti ripercussioni sullea partire dagli ultimi duedel 2020 (relativi ai concepimenti di marzo-aprile 2020), rileva ancora l’. Ildelle ...

Pubblicità

zazoomblog : Ultime Notizie – Popolazione italiana in calo Istat: “Crollo nascite al top in primi tre mesi 2022” - #Ultime… - italiaserait : Popolazione italiana in calo, Istat: “Crollo nascite al top in primi tre mesi 2022” - CIATCOMITATO : Quanto sono diffusi i #LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) nella popolazione maschile italiana? Ne parliamo qui.… - fisco24_info : Popolazione italiana in calo, Istat: 'Crollo nascite al top in primi tre mesi 2022': (Adnkronos) - Età media nascit… - ledicoladelsud : Popolazione italiana in calo, Istat: “Crollo nascite al top in primi tre mesi 2022” -