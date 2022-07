Loredana Bertè lancia un appello su Instagram | Aiutatemi a ritrovarlo | offro grande ricompensa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 8 luglio 2022) La miticaè sempre stata amatissima dal suo pubblico. Oltre alle innegabili doti canore, poi, è spesso stata apprezzata anche per il suo stile unico e travolgente. I capi d’abbigliamento che ha sfoggiato durante le sue memorabili esibizioni, infatti, sono sempre stati diimpatto. In un recenteto su, sta proprio cercando recuperarne uno davvero fantastico In un video postato sul suo account ufficiale, la miticahato unper ritrovare uno dei capi d’abbigliamento più belli che abbia mai indossato. Le parole della rockstar, a riguardo, sono state: “Cari ragazzi, come vedete in queste foto c’è una cosa in comune: un giubbotto bellissimo di ...