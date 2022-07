LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo, azzurrini pronti a stupire (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di semifinali e Finali degli Europei giovanili di Nuoto in programma a Otopeni, in Romania. Presso l’Otopeni Sports Complex, assisteremo una serie di gare molto interessanti e tutte da vivere. Nella Finale dei 50 stile libero uomini grande attesa per l’idolo di casa, David Popovici, stella di questi campionati. Il bi-campione del mondo dei 100 e 200 stile libero a LIVEllo assoluto, sta mettendo in mostra cose importanti anche in questa rassegna continentale e l’intenzione è quella di andarsi a prendere il secondo oro individuale dopo quello dei 200 stile libero. In casa Italia si cercherà di stupire visto che ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e bentrovati alladella quarta giornata di semifinali e Finali degligiovanili diin programma a Otopeni, in Romania. Presso l’Otopeni Sports Complex, assisteremo una serie di gare molto interessanti e tutte da vivere. Nella Finale dei 50 stile libero uomini grande attesa per l’idolo di casa,, stella di questi campionati. Il bi-campione del mondo dei 100 e 200 stile libero allo assoluto, sta mettendo in mostra cose importanti anche in questa rassegna continentale e l’intenzione è quella di andarsi a prendere il secondo oro individuale dopo quello dei 200 stile libero. In casa Italia si cercherà divisto che ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Simone Spediacci d’argento nei 200 misti! Sara Curtis di bronzo nei 50… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroRagaini #AlexSabattani LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Curt… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroRagaini #AlexSabattani LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Lore… - infoitsport : LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d'oro azzurro con Mora, Rivolta e Megli! Argento per Zofk… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… -