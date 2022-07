Koulibaly: tre no, uno secco alla Juve: “Non gioco con la maglia bianconera” (Di venerdì 8 luglio 2022) Kalidou Koulibaly ha deciso non giocherà nella Juve, il difensore non accetta nemmeno il rinnovo col Napoli. Per ora si resta nel limbo, si va avanti con Koulibaly a scadenza di contratto nel 2023 e con la possibilità che Chelsea e soprattutto Barcellona facciano un passo avanti. Il club inglese si sta concentrando soprattutto su De Ligt ma vista la potenza economica dei Blues non è detto che non possa fare il doppio colpo. Gli spagnoli, invece, stanno aspettando di recuperare soldi e potere economico per lanciare l’assalto al giocatore. Koulibaly: rifiuto alla Juve Corriere dello Sport spiega la questione Koulibaly e la riassume in questo modo: Il triangolo-no: il Napoli non cederebbe Koulibaly alla Juve anche se ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Kalidouha deciso non giocherà nella, il difensore non accetta nemmeno il rinnovo col Napoli. Per ora si resta nel limbo, si va avanti cona scadenza di contratto nel 2023 e con la possibilità che Chelsea e soprattutto Barcellona facciano un passo avanti. Il club inglese si sta concentrando soprattutto su De Ligt ma vista la potenza economica dei Blues non è detto che non possa fare il doppio colpo. Gli spagnoli, invece, stanno aspettando di recuperare soldi e potere economico per lanciare l’assalto al giocatore.: rifiutoCorriere dello Sport spiega la questionee la riassume in questo modo: Il triangolo-no: il Napoli non cederebbeanche se ...

