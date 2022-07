Pubblicità

TV7Benevento : Giappone: Craxi, 'Abe sempre impegnato per libertà, democrazia e pace' - -

Corriere della Sera

Senato, Stefaniaeletta presidente della commissione Esteri La senatrice di Forza Italia ...all'ordine mondiale La presidente della Commissione europea a Tokyo per il vertice Ue -: con ...Lo afferma Stefania, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Esteri del ... India e. Ma anche un modo per sottolineare che gli stretti rapporti di Mosca con Pechino non ... Alessandra Necci: «Mio padre avviò l'Alta velocità. Con 42 assoluzioni, da Fs non ebbe né liquidazione né... Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ho appreso con profondo sgomento la notizia del vile attentato che ha posto tragicamente fine alla vita di Shinzo Abe. Sono vicina e mi unisco al dolore del popolo giappone ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...