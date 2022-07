Flavio Briatore, il figlio Nathan nuova promessa del calcio: il suo ‘debutto’ con la Dea (Di venerdì 8 luglio 2022) Flavio Briatore miete gossip e si diverte un mondo. In compagnia dell’amatissimo figlio sul campo che lo vede debuttare come calciatore. Le pagine dei tabloid non si stancano di tenere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 luglio 2022)miete gossip e si diverte un mondo. In compagnia dell’amatissimosul campo che lo vede debuttare come calciatore. Le pagine dei tabloid non si stancano di tenere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

federico_m99 : Spiaze - galatacla : RISVEGLI @Briatore chiude a Roma il Crazy Pizza x mancanza d'acqua. L'ira del manager:'Terzo mondo' Si Flavio, quel… - DarwinCharlesJr : Flavio senti a me, basta con le pizze. Apri una catena di pompe funebri che sono più redditizie. Poi tutti vorrann… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Manca l'acqua, #CrazyPizza chiuso per una sera a #Roma. #FlavioBriatore sbotta: 'Sono arrivati con le autobotti, roba… - AlBizzotto : RT @tempoweb: L'amarezza di Flavio #Briatore: costretto a chiudere #CrazyPizza per mancanza d'acqua: 'Roba da terzo mondo' #roma #7luglio #… -