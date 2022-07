Fassina | “I punti della lettera di Conte a Draghi sono sacrosanti e dovrebbero essere propri di tutta l’alleanza progressista di sinistra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022) “di? A me pare che sia stata poco meditata nel merito e molto commentata sul piano politico. I, in particolare quelli relativi al terreno sociale,in questa fase e, a mio avviso,chedovrebbe assumere. Queinonbandierine, maquestioni fondamentali per le fasce sociali più in difficoltà, che da tanto tempo ormai il centroha perso e che il M5s ha rappresentato nel 2013 e ancor più nel 2018?. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di LeU, ...