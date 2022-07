F1, Gp Austria 2022, Mekies: “Non discutiamo i millesimi per la pole, possiamo combattere” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Direttore tecnico della Ferrari, Laurent Mekies, ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 dopo le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2022. Qualifiche che sanno di beffa per la rossa, con Leclerc secondo a soli 29 millesimi da Verstappen, e Sainz terzo, ad 82. Ecco le sue parole: “Non ci ha sorpreso la velocità di Verstappen, era già veloce questa mattina. Noi abbiamo lavorato tanto per ridurre il gap visto durante la sessione di prove libere ed eravamo competitivi fino alla fine per giocarci la pole position con entrambi i piloti. Potevamo ambire alla prima posizione, ma oggi non discutiamo di questi millesimi. Siamo in posizione di poter combattere, l’importante è partire col piede giusto per il weekend. Episodio Perez? Per il poco che abbiamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Direttore tecnico della Ferrari, Laurent, ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 dopo le qualifiche del Gran Premio d’. Qualifiche che sanno di beffa per la rossa, con Leclerc secondo a soli 29da Verstappen, e Sainz terzo, ad 82. Ecco le sue parole: “Non ci ha sorpreso la velocità di Verstappen, era già veloce questa mattina. Noi abbiamo lavorato tanto per ridurre il gap visto durante la sessione di prove libere ed eravamo competitivi fino alla fine per giocarci laposition con entrambi i piloti. Potevamo ambire alla prima posizione, ma oggi nondi questi. Siamo in posizione di poter, l’importante è partire col piede giusto per il weekend. Episodio Perez? Per il poco che abbiamo ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : ? HAMILTON A MURO ? Bandiera rossa a 5’ dal termine del #Q3 LIVE ? - MatteoGusberti : RT @Eurosport_IT: I due ferraristi sono pronti a combattere ???????????? #AustrianGP | #F1 | #Formula1 - g_bonincontro : RT @RaiNews: Questo weekend il Gp d'Austria presenta una formula diversa, così come è stato per quello a Imola: non sono le prove cronometr… -