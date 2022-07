F1, GP Austria 2022. Max Verstappen una saetta nella FP1. Charles Leclerc 2°, Carlos Sainz 7° (Di venerdì 8 luglio 2022) Splende il Sole e ferve l’attività in pista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria. Situazione diametralmente opposta rispetto a sette giorni orsono a Silverstone, quando la FP1 era stata letteralmente “fantasma”. D’altronde non solo il meteo ha aiutato, ma soprattutto bisogna ricordarsi come il turno appena andato in archivio sia l’unico prima delle qualifiche, programmate già nel tardo pomeriggio odierno. Dunque, nessuno spazio per cincischiare, anzi. nella fase iniziale tutti al lavoro con mescola media. Velocissimo Max Verstappen, che rifila la bellezza di 6 decimi a Charles Leclerc e 7 a Fernando Alonso! Complessivamente, in questi albori dell’appuntamento Austriaco, Red Bull, Ferrari e Alpine appaiono le tre monoposto più competitive, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Splende il Sole e ferve l’attività in pistaprima sessione di prove libere del Gran Premio d’. Situazione diametralmente opposta rispetto a sette giorni orsono a Silverstone, quando la FP1 era stata letteralmente “fantasma”. D’altronde non solo il meteo ha aiutato, ma soprattutto bisogna ricordarsi come il turno appena andato in archivio sia l’unico prima delle qualifiche, programmate già nel tardo pomeriggio odierno. Dunque, nessuno spazio per cincischiare, anzi.fase iniziale tutti al lavoro con mescola media. Velocissimo Max, che rifila la bellezza di 6 decimi ae 7 a Fernando Alonso! Complessivamente, in questi albori dell’appuntamentoco, Red Bull, Ferrari e Alpine appaiono le tre monoposto più competitive, ...

Pubblicità

SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : ?? Problemi per Norris in Austria ? Bandiera rossa nelle #FP1 (-33’ ??) LIVE ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - FormulaPassion : #F1 | I risultati delle PL1 del GP Austria: Verstappen dà due decimi e mezzo a Leclerc e quattro a Russell. Sainz s… - ChryTredici : RT @SkySportF1: ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? -