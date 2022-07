Come Geppi Cucciari è stata sorpresa dal temporale a Roma durante il premio Strega e la sua fantastica reazione | VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) A Villa Giulia è andata in scena ieri sera l’edizione 2022 del premio Strega: sul palco Geppi Cucciari, che però ha dovuto far fronte a un inconveniente non da poco: dopo giorni di grande caldo infatti a Roma è tornata la pioggia, che ha causato un fuggi fuggi generale dai tavoli. Gli ospiti hanno cercato riparo sotto le arcate, ma la conduttrice non si è persa d’animo e ha intrattenuto comunque tutti con enorme ironia: “Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della diretta è iniziato a piovere. Quindi vorrei fare i miei complimenti a questi due che sono rimasti seduti e che non so chi siano e a quanto pare hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) A Villa Giulia è andata in scena ieri sera l’edizione 2022 del: sul palco, che però ha dovuto far fronte a un inconveniente non da poco: dopo giorni di grande caldo infatti aè tornata la pioggia, che ha causato un fuggi fuggi generale dai tavoli. Gli ospiti hanno cercato riparo sotto le arcate, ma la conduttrice non si è persa d’animo e ha intrattenuto comunque tutti con enorme ironia: “Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della diretta è iniziato a piovere. Quindi vorrei fare i miei complimenti a questi due che sono rimasti seduti e che non so chi siano e a quanto pare hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Come Geppi Cucciari è stata sorpresa dal #temporale a Roma durante il Premio Strega e la sua fantastica reazione |… - balestro_beppe : RT @JennyGiordano1: Geppi Cucciari che butta in caciara la serata del Premio Strega, come se fosse la sagra della porchetta è il segno dei… - zazoomblog : Geppi Cucciari come Venier e Ricciarelli: il pubblico scappa dalla pioggia – Video - #Geppi #Cucciari #Venier… - zazoomblog : Geppi Cucciari come Venier e Ricciarelli: il pubblico scappa dalla pioggia – Video - #Geppi #Cucciari #Venier… - davidemaggio : #PremioStrega2022, Geppi Cucciari come Venier e Ricciarelli: il pubblico scappa dalla pioggia Video ???? -