Attentato Abe | da Draghi a Macron | la reazione dei leader

(Adnkronos) – "Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l'Attentato a Shinzo Abe. L'Italia è vicina ad Abe e al popolo giapponese in questo momento drammatico". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un tweet postato sul profilo ufficiale di Palazzo Chigi. Emmanuel Macron si dice "profondamente scioccato dall'attacco atroce". "I pensieri vanno alla famiglia e ai cari di un grande primo ministro", scrive su Twitter il presidente francese, aggiungendo che "la Francia è al fianco del popolo giapponese". "Assolutamente inorridito e addolorato nell'apprendere dell'attacco spregevole a Shinzo Abe. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari", scrive Boris Johnson su Twitter dopo la sparatoria contro l'ex premier giapponese. "Profondamente scioccato dall'attacco efferato contro Shinzo Abe, mentre si ...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - berlusconi : Sono sconvolto per l’attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento… - barbaro_simone : RT @Radio1Rai: #ShinzoAbe E' morto l'ex premier giapponese, vittima di un attentato. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche.… - InvestingItalia : Giappone, ex-premier Shinzo Abe dopo attentato - -