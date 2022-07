Andrea Delogu e Stefano De Martino, che imbarazzo! | La battutina di Mika non passa inosservata (Di venerdì 8 luglio 2022) Al Tim Summer Hits pare proprio che la complicità tra i due conduttori non passi inosservata, tanto da far sbilanciare Mika con una battuta che ha creato non poco imbarazzato a Stefano De Martino e Andrea Delogu. Sembra raccogliere molti consensi il nuovo festival musicale estivo targato Tim con al timone l’inedita, ma ben collaudata, coppia Stefano De Martino e Andrea Delogu. I due, infatti, sono diventati volti fissi di Rai Due, molto apprezzati per la loro freschezza e modo scanzonato di condurre. Insomma, la scelta di far presentare a loro Tim Summer Hits si è rivelata assolutamente vincente. Fonte: Instagram @timofficialMa oltre ai due conduttori, protagonisti della serata sono stati ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 8 luglio 2022) Al Tim Summer Hits pare proprio che la complicità tra i due conduttori non passi, tanto da far sbilanciarecon una battuta che ha creato non poco imbarazzato aDe. Sembra raccogliere molti consensi il nuovo festival musicale estivo targato Tim con al timone l’inedita, ma ben collaudata, coppiaDe. I due, infatti, sono diventati volti fissi di Rai Due, molto apprezzati per la loro freschezza e modo scanzonato di condurre. Insomma, la scelta di far presentare a loro Tim Summer Hits si è rivelata assolutamente vincente. Fonte: Instagram @timofficialMa oltre ai due conduttori, protagonisti della serata sono stati ...

