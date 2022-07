Affitti turistici, attenti alla mannaia di Stato (Di venerdì 8 luglio 2022) È incredibile. Ora che finalmente sono tornati i turisti in Italia, dopo la pandemia e le restrizioni, la principale preoccupazione di una parte della politica – durante una crisi economica devastante e in via di peggioramento – è quella di limitare il più possibile, fino addirittura ad impedirla, una specifica forma di ospitalità, quella degli Affitti brevi. E il paradosso è che si tratta dell’unico comparto che, nonostante abbia sofferto l’assenza di qualsiasi reddito per due anni (mantenendo però il contestuale obbligo di pagamento della patrimoniale Imu), non ha ricevuto alcuna forma di ristoro. Prima la legge della Regione Lazio (palesemente incostituzionale, per violazione del riparto di competenze legislative) che, “ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 8 luglio 2022) È incredibile. Ora che finalmente sono tornati i turisti in Italia, dopo la pandemia e le restrizioni, la principale preoccupazione di una parte della politica – durante una crisi economica devastante e in via di peggioramento – è quella di limitare il più possibile, fino addirittura ad impedirla, una specifica forma di ospitalità, quella deglibrevi. E il paradosso è che si tratta dell’unico comparto che, nonostante abbia sofferto l’assenza di qualsiasi reddito per due anni (mantenendo però il contestuale obbligo di pagamento della patrimoniale Imu), non ha ricevuto alcuna forma di ristoro. Prima la legge della Regione Lazio (palesemente incostituzionale, per violazione del riparto di competenze legislative) che, “ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ...

