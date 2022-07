Wimbledon: per Nadal strappo addominale di 7 millimetri, ma vuole giocare contro Kyrgios (Di giovedì 7 luglio 2022) Non solo le semifinali del singolare femminile quest’oggi a Wimbledon, ma anche una vera e propria caccia alla notizia sulle condizioni fisiche di Rafa Nadal a poco più di 24 ore di distanza dalla semifinale contro Nick Kyrgios. Le ultime arrivano dal quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il tennista maiorchino avrebbe riportato uno strappo di sette millimetri ad uno dei muscoli addominali. L’intenzione del due volte vincitore di Wimbledon, che oggi non si è ancora allenato, sarebbe quella di scendere comunque in campo domani. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Non solo le semifinali del singolare femminile quest’oggi a, ma anche una vera e propria caccia alla notizia sulle condizioni fisiche di Rafaa poco più di 24 ore di distanza dalla semifinaleNick. Le ultime arrivano dal quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il tennista maiorchino avrebbe riportato unodi settead uno dei muscoli addominali. L’intenzione del due volte vincitore di, che oggi non si è ancora allenato, sarebbe quella di scendere comunque in campo domani. SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : APPLAUSI PER SINNER! ?????? L'azzurro ci fa sognare ma è Novak Djokovic che va in semifinale! ????????… - FBiasin : Con #Djokovic non è mai finita, anche sul 6-0 6-0 5-0 40-0 per te, ma comunque vada a finire 'sto 20enne è uno spet… - CB_Ignoranza : Non sono bastati due fantastici set per battere Djokovic, che in rimonta ha sconfitto Sinner per 2-3. Nonostante ci… - tiazorlo : #Wimbledon chiedo per chi segue spesso: ma il livello del tennis femminile è così basso? Sto vedendo la semifinale… - sportface2016 : #Wimbledon | 'Marca': strappo addominale di 7 millimetri per Rafa #Nadal. Lo spagnolo vuole però esserci domani con… -