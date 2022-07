“Un Posto al Sole”, Marina e Roberto: arriva finalmente la resa dei conti (Di giovedì 7 luglio 2022) Un Posto al Sole: Marina e Roberto sono una delle coppie più amate della soap opera napoletana. Dopo questo ultimo anno turbolento, arrivano novità Marina Giordano e Roberto Ferri sono una delle coppie più amate di Un Posto al Sole. I due si sono conosciuti tantissimi anni fa e da allora è cominciata una delle storie più tormentate della soap opera. Si sono lasciati e ripresi e poi lasciati di nuovo un numero incredibile di volte, finendo per sposare altre persone e farci addirittura figli. Un Posto al Sole (Instagram)Proprio quando sembrava impossibile un riavvicinamento, negli ultimi mesi è esplosa di nuovo la passione tra di loro. Marina era tornata da Londra, sposata felicemente ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 7 luglio 2022) Unalsono una delle coppie più amate della soap opera napoletana. Dopo questo ultimo anno turbolento,no novitàGiordano eFerri sono una delle coppie più amate di Unal. I due si sono conosciuti tantissimi anni fa e da allora è cominciata una delle storie più tormentate della soap opera. Si sono lasciati e ripresi e poi lasciati di nuovo un numero incredibile di volte, finendo per sposare altre persone e farci addirittura figli. Unal(Instagram)Proprio quando sembrava impossibile un riavvicinamento, negli ultimi mesi è esplosa di nuovo la passione tra di loro.era tornata da Londra, sposata felicemente ...

