Tennistavolo | GG TeamWear Sant’Espedito Napoli | un anno di conferme puntando al futuro

– Con la fine dei Campionati italiani e degli Europei Veterani di Rimini, possiamo dichiarare conclusa l'annata agonistica del GG. La società del Presidente Paolo Persico e del vicepresidente Enrico Carrieri, allenata dal Coach Davide Guidone ha visto durante quest', il primo di vera ripresa post covid19, confermarsi una delle principali realtà pongistiche del Sud Italia. Una squadra al secondoconsecutivo in A1, un'altra compagine in B1, il campionato nazionale di C1 e le due serie regionali, C2 e D2: con ben cinque formazioni le attese a inizioerano alte e a finetracciamo un bilancio. Il campionato di serie A1 non si è concluso bene per il GG ...