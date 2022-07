Pubblicità

glooit : Sterling sbarca a Londra, giocherà nel Chelsea leggi su Gloo -

Tiscali

Raheema Londra. L'attaccante della Nazionale inglese si trasferisce al Chelsea in cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro). La notizia è riportata sia dal Mirror che dal ...Fox, pseudonimo del musicista Brandon Lowry, è detentore dei diritti di composizione di ... "Talk to Myself" e "Shame On Me" (entrambi scritti per Avicii), il catalogo di Foxsu ANote ... Sterling sbarca a Londra, giocherà nel Chelsea Raheem Sterling sbarca a Londra. L'attaccante della Nazionale inglese si trasferisce al Chelsea in cambio di 45 milioni di sterline (oltre 52 milioni di euro). (ANSA) ...La partita è stata vinta 3-1 dal Los Angeles FC, che guida la Western Conference con 36 punti in 17 partite. Dobbiamo creare un buon mix di esperienza ed entusiasmo per diventare un gruppo vincente', ...