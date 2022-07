Pubblicità

CorriereAlbaBra : CANDIOLO – Alle 8 di stamani dal piazzale antistante l’ Istituto di Candiolo – IRCCS sono partiti i giovani ciclist… - AkanbiAnita : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Muoversivenezia ?? La Centrale operativa della Polizia locale comunica che i parcheggi di Piazzale Roma son… - WMarusic : RT @ConfintesaTweet: ??#21luglio2022 - ? 10:00, presso la sede del @mims_gov (Piazzale di Porta Pia - #Roma): '#ManifestazioneNazionale uni… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Muoversivenezia ?? ? La Centrale operativa della Polizia locale comunica che i parcheggi di Piazzale Roma s… - ninotelia1 : RT @reportdifesa: Marina Militare: cerimonia di premiazione a Venezia del “Marina Militare Nastro Rosa Tour” con il Ministro del Turismo Ma… -

leggo.it

, spuntano i lavori per il parcheggio interrato didella Radio ed è subito caos PALMA, TROVARE SOLUZIONI ASCOLTANDO ANCHE I CITTADINI 'I lavori su quel tratto inizieranno tra qualche ...'E' attiva da questa mattina la postazione sanitaria gestita da Ares 118 in collaborazione con la Asl1 e le USCAR presso la stazione Termini nelprincipale. La postazione, che e' un camper allestito, andra' a supportare l'attivita' dell'Ares 118 in un punto strategico per la citta' di ... Roma, Piazzale della Radio: via le recinzioni crea-ingorgo denunciate da Leggo Il libro sarà presentato a Roma venerdì 8 luglio, alle 18, alla Biblioteca Villa Leopardi e mercoledì 13 luglio a Napoli, al 'The Spark Creative Hub' di piazza Bovio. (ANSA).Palma (FdI): "Messa la toppa ad un provvedimento sconsiderato, frutto di approssimazione. Assessore alla mobilità di Roma Capitale chieda scusa".