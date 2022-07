Roma, incendio a Casal Monastero: fiamme alte vicino alle case e fumo sul Raccordo (Di giovedì 7 luglio 2022) incendio a Casal Monastero: ancora un incendio nella città di Roma, questa volta nelle periferia nord-est della Capitale. Le fiamme, probabilmente, sono partite sempre dalla vegetazione secca e da un clima che non aiuta. Roma, incendio a Casal Monastero Ancora un incendio scoppiato a Roma: nella tarda mattinata di giovedì 7 luglio, nella zona di Casal Monastero, periferia nord-est della Capitale. Ancora una volta il rogo è partito dalla vegetazione, estremamente secca, e si è rapidamente esteso anche a causa del vento. L’incendio è scoppiato intorno alle 13 quando poi sono stati avvertiti subito i Vigili del Fuoco che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022): ancora unnella città di, questa volta nelle periferia nord-est della Capitale. Le, probabilmente, sono partite sempre dalla vegetazione secca e da un clima che non aiuta.Ancora unscoppiato a: nella tarda mattinata di giovedì 7 luglio, nella zona di, periferia nord-est della Capitale. Ancora una volta il rogo è partito dalla vegetazione, estremamente secca, e si è rapidamente esteso anche a causa del vento. L’è scoppiato intorno13 quando poi sono stati avvertiti subito i Vigili del Fuoco che ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Roma, dalle 13:00 #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio di vegetazione in zona Casal Monastero: operazioni di… - elio_vito : Nuovo incendio oggi a Roma, è colpa del reddito di cittadinanza! - Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - mariali94316534 : RT @romatoday: Incendio a Casal Monastero: fumo sul #raccordoroma e fiamme vicino alle case - ninnitarantino : RT @vigilidelfuoco: #Roma, dalle 13:00 #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio di vegetazione in zona Casal Monastero: operazioni di spe… -