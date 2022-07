Rinnovo Koulibaly | svelate le cifre dell’offerta del Napoli e della Juventus

(Di giovedì 7 luglio 2022), ilsarebbe disposto ad offrire 5mln per 4 anni. La Juve offrirebbe un contratto di 4 anni a 6.5mln L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

capuanogio : Il futuro di #Koulibaly è ancora tutto da decidere. C'è il pressing #Juventus, ma il #Napoli ha la volontà di fare… - MarcelloChirico : La proposta di rinnovo fatta da @ADeLaurentiis a #Koulibaly è di 4.5 mln + 1 di bonus (attualmente ne prende 5+1).… - monojuve : RT @MarcelloChirico: La proposta di rinnovo fatta da @ADeLaurentiis a #Koulibaly è di 4.5 mln + 1 di bonus (attualmente ne prende 5+1). La… - Tiarossi2 : RT @MarcelloChirico: La proposta di rinnovo fatta da @ADeLaurentiis a #Koulibaly è di 4.5 mln + 1 di bonus (attualmente ne prende 5+1). La… - ZonaBianconeri : RT @MarcelloChirico: La proposta di rinnovo fatta da @ADeLaurentiis a #Koulibaly è di 4.5 mln + 1 di bonus (attualmente ne prende 5+1). La… -

Una cena tra gli agenti die la Juventus. Tanto è bastato per scatena l'entusiasmo dei tifosi bianconeri ma anche la ... Difficile pensare a undi contratto con i parametri fissati dal ...Mercato Napoli, le ultime suTutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Walter De Maggio, giornalista sportivo, ha parlato dell’ipotetico trasferimento di Koulibaly alla Juventus. Quest’ultimo, a Radio Goal, ha stoppato categoricamente la possibilità di vederlo in biancon ...ForzAzzurri.net - Rinnovo Koulibaly, il Napoli sarebbe disposto ad offrire 5mln per 4 anni. La Juve offrirebbe un contratto di 4 anni a 6.5mln ...