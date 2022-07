La nuotatrice Mary-Sophie Harvey denuncia | “Ai Mondiali di Budapest mi hanno drogata | ho un vuoto di sei ore e dozzine di lividi”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lacanadesehato di essere stataa una festa durante l’ultima sera aidi nuoto di, che in vasca si sono conclusi lo scorso 25 giugno La 22enne, medaglia di bronzo nella staffetta 4×200, ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto con un post su Instagram, perché “queste situazioni purtroppo accadono troppe volte“.spiega di essersi svegliata sentendosi “completamente persa“, con il suo team manager e il medico al suo fianco. “Nella mia mente c’è undi sei ore. Non riesco a ricordare nulla”, si legge nel suo post. Non solo: laha “di” sul suo corpo, una ...

