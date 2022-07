Koulibaly-Juventus, c’è già il contratto? Svelate la cifre, Napoli furioso (Di giovedì 7 luglio 2022) La Juventus continua il pressing per Koulibaly; la società avrebbe pronto un super contratto per il centrale. Ecco le cifre. Pogba e Di Maria hanno rappresentato l’antipasto di un mercato che dovrà portare a Torino una serie di elementi importanti per permettere ad Allegri di tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista in ambito internazionale. La società bianconera ora ha intenzione di chiudere, il prima possibile, per Zaniolo e Koulibaly; il difensore è stato individuato come il sostituto principale di de Ligt sempre più vicino all’addio. La Juventus sembra aver pronto un super contratto per il centrale senegalese. AnsafotoUno dei migliori difensori della scorsa stagione è stato, senza ombra di dubbio, Koulibaly; il difensore ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 7 luglio 2022) Lacontinua il pressing per; la società avrebbe pronto un superper il centrale. Ecco le. Pogba e Di Maria hanno rappresentato l’antipasto di un mercato che dovrà portare a Torino una serie di elementi importanti per permettere ad Allegri di tornare a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista in ambito internazionale. La società bianconera ora ha intenzione di chiudere, il prima possibile, per Zaniolo e; il difensore è stato individuato come il sostituto principale di de Ligt sempre più vicino all’addio. Lasembra aver pronto un superper il centrale senegalese. AnsafotoUno dei migliori difensori della scorsa stagione è stato, senza ombra di dubbio,; il difensore ...

romeoagresti : #Juventus scatenata oggi a Milano: oltre all’incontro con l’agente di #Koulibaly, vertice in programma in serata an… - DiMarzio : #Calciomercato | #Ramadani con la @juventusfc non ha parlato solamente di #Koulibaly, ma anche di #Milenkovic - DiMarzio : . @juventusfc, incontro in corso con #Ramadani per #Koulibaly - ciromagliulo26 : RT @Pasky973: Chi si è messo contro la #juventus sta senza squadra o sta andando al Toronto, carriera rovinata. In cambio arriveranno #DiMa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Juventus su Koulibaly, ma il difensore non è convinto e il Napoli vuole tenerlo -