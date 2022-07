Kate Middleton sfida gli shorts di Meghan Markle con l’abito da 1.591 euro (Di giovedì 7 luglio 2022) Kate Middleton scende letteralmente in campo per sostenere suo marito William alla partita di polo e subito è scattato il confronto con Meghan Markle, ormai frequentatrice abituale del Polo Club di Santa Barbara dove Harry ha iniziato a giocare in una squadra di professionisti. E se Meg scopre le gambe con gli shorts, Kate lascia senza fiato con un abito di Emilia Wickstead che vale 1.352 sterline, ossia circa 1.591 euro. Kate Middleton, gli abiti costosissimi Da un paio di mesi Kate Middleton ci sta deliziando con abiti sofisticati che costano una fortuna. A cominciare da quello turchese a pois bianchi, firmato Alessandra Rich, che ha indossato a Wimbledon. Della stessa stilista è quello bianco a ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022)scende letteralmente in campo per sostenere suo marito William alla partita di polo e subito è scattato il confronto con, ormai frequentatrice abituale del Polo Club di Santa Barbara dove Harry ha iniziato a giocare in una squadra di professionisti. E se Meg scopre le gambe con glilascia senza fiato con un abito di Emilia Wickstead che vale 1.352 sterline, ossia circa 1.591, gli abiti costosissimi Da un paio di mesici sta deliziando con abiti sofisticati che costano una fortuna. A cominciare da quello turchese a pois bianchi, firmato Alessandra Rich, che ha indossato a Wimbledon. Della stessa stilista è quello bianco a ...

