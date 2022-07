Ilary Blasi e Francesco Totti | gli sviluppi sulla presunta crisi di coppia 

(Di giovedì 7 luglio 2022)hanno superato la? Ecco come stanno le cose tra i duehanno navigato tra le torbide acque del gossip per mesi. Le indiscrezionidi coppia sembravano essere certe, fin quandonon decide – lo scorso Marzo 2022 – di mettere a tacere le voci della separazione attraverso un video in cui l’ex capitano della Roma intima la stampa di fare attenzione alle fake news. Come stanno quindi le cose tra? Pare che il matrimonio tra i due sia più solido che mai. A ...

Pubblicità

inarteziogio : Nella foto: Ilary Blasi a fine puntata. - Profilo3Marco : RT @wewstweet: ILARY BLASI AL TERMINE DELLA FINALE CHE CORRE AL MARE A SABAUDIA #Isola #tommasozorzi - ParliamoDiNews : Ilary Blasi senza filtri e trucco: la foto appena sveglia con capelli spettinati. Buongiorno così - Velvet Gossip… - AngelaPiego : Ilary 'Letterina' Blasi - HMQueenBee : @giada_la Io fra l’altro all’inizio convinta che fosse F4br1z1O C0r0n4, e oggi ho visto uno screenshot di C0r0n4 st… -

Stile e Trend Fanpage

... Marco Cucolo e Lory Del Santo possono dirsi tra i protagonisti indiscussi del reality condotto dacon la collaborazione degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, in quanto tra ...Basti pensare al polverone sollevato poco tempo fa al possibile - ma poi scongiurato - divorzio tra Totty e. Stavolta, ad essere finiti nell'uragano sono Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. ... Ilary Blasi, il look è un tuffo negli anni '70: rilancia i tradizionali zoccoli di legno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ex naufrago è considerato il vincitore morale dell’ultima edizione del format condotto da Ilary Blasi: non è giunto alla finale solo perchè ha avuto un incidente ed è stato costretto a tornare a ...