Il clamoroso autogol nello spot per il vaccino: il particolare non sfugge a nessuno (Di giovedì 7 luglio 2022) L'aumento dei contagi dovuti alle nuove varianti di Omicron hanno messo in allarme il mondo della politica. Il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per far fronte all'emergenza virus, hanno deciso di lanciare una nuova campagna per sensibilizzare i fragili sulla quarta dose del vaccino contro il Covid. Lo spot si è però rivelato un boomerang: nessuno indossa la mascherina. Nel video appare infatti un'anziana signora che con il nipote si reca in un ambulatorio medico per effettuare il secondo richiamo (lo possono effettuare gli over 80, gli anziani residenti nelle Rsa e gli over 60 fragili) e nessuno, compresa la dottoressa che effettua l'inoculazione, indossa però il dispositivo di protezione, che è obbligatorio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ...

