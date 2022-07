Covid: Mattarella, 'vaccinazioni in Africa insufficienti, serve rete più efficiente' (Di giovedì 7 luglio 2022) Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) - "L'esigenza di superare l'emergenza sanitaria e le sue pesanti conseguenze socio–economiche ha posto al centro del dibattito mondiale, per la prima volta, temi quali l'accesso universale ai vaccini per la tutela della salute e le conseguenze sulle economie più fragili, imponendo modalità nuove e più efficaci di cooperazione. Nonostante i passi fatti, a distanza di quasi due anni dall'avvio delle campagne di vaccinazione, molto rimane ancora da fare per assicurare un'adeguata tutela a tutte le persone più fragili. Soprattutto nel continente Africano i tassi di vaccinazione rimangono in numerosi casi insoddisfacenti, sia per le difficoltà nel reperimento dei vaccini, sia a causa di criticità nella loro distribuzione e somministrazione, che richiederebbero investimenti importanti per una rete efficiente di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022) Lusaka, 7 lug. (Adnkronos) - "L'esigenza di superare l'emergenza sanitaria e le sue pesanti conseguenze socio–economiche ha posto al centro del dibattito mondiale, per la prima volta, temi quali l'accesso universale ai vaccini per la tutela della salute e le conseguenze sulle economie più fragili, imponendo modalità nuove e più efficaci di cooperazione. Nonostante i passi fatti, a distanza di quasi due anni dall'avvio delle campagne di vaccinazione, molto rimane ancora da fare per assicurare un'adeguata tutela a tutte le persone più fragili. Soprattutto nel continenteno i tassi di vaccinazione rimangono in numerosi casi insoddisfacenti, sia per le difficoltà nel reperimento dei vaccini, sia a causa di criticità nella loro distribuzione e somministrazione, che richiederebbero investimenti importanti per unadi ...

Pubblicità

santegidionews : Il presidente della Repubblica Italiana Sergio #Mattarella è arrivato a Zimpeto in #mozambico, il centro di… - Chicchi30034355 : RT @DuccioTessadri: Se devo giudicare dalla bile che i piddini stanno in queste ore vomitando su Boris Johnson, ho il timore che sappiano c… - LuigiF97101292 : RT @DuccioTessadri: Se devo giudicare dalla bile che i piddini stanno in queste ore vomitando su Boris Johnson, ho il timore che sappiano c… - DuccioTessadri : Se devo giudicare dalla bile che i piddini stanno in queste ore vomitando su Boris Johnson, ho il timore che sappia… - FilomenaGallo55 : RT @Coopitalia: Sergio Mattarella ha visitato Zimpeto, uno dei centri DREAM gestito da @santegidionews che, grazie al contributo di #CoopFo… -