Concerto Ultimo a Pescara: orari, biglietti e scaletta delle canzoni (Di giovedì 7 luglio 2022) Concerto Ultimo a Pescara: giovedì 7 luglio, l’artista romano si esibirà allo Stadio Adriatico. Sono attese circa 25mila persone per ascoltare la musica del cantante. Ecco le informazioni e la scaletta delle canzoni. Concerto Ultimo a Pescara: orari e biglietti Ultimo continua il suo tour “Stadi 2022” e questa volta è a Pescara, in Abruzzo. Giovedì 7 luglio, il cantante romano si esibirà presso lo Stadio Adriatico. Sono attese circa 25mila spettatori per ascoltare la sua musica e i suoi brani. Il prossimo appuntamento è l’11 luglio 2022 a Catania, Stadio Cibali. I biglietti su ticketone sono tutti non più disponibili quindi un altro sold out per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022): giovedì 7 luglio, l’artista romano si esibirà allo Stadio Adriatico. Sono attese circa 25mila persone per ascoltare la musica del cantante. Ecco le informazioni e lacontinua il suo tour “Stadi 2022” e questa volta è a, in Abruzzo. Giovedì 7 luglio, il cantante romano si esibirà presso lo Stadio Adriatico. Sono attese circa 25mila spettatori per ascoltare la sua musica e i suoi brani. Il prossimo appuntamento è l’11 luglio 2022 a Catania, Stadio Cibali. Isu ticketone sono tutti non più disponibili quindi un altro sold out per ...

frankgabbani : Finalmente ci siamo! Dopo quasi un anno dal mio ultimo concerto, l’entusiasmo è alle stelle e la voglia di salire s… - EmanueleDiRocco : Guarda come mi dispiace che stasera al concerto di Ultimo sia prevista pioggia. Sono proprio afflitto. - Gianni18803202 : RT @pilloledirock: Il 7 luglio 1980 i Led Zeppelin suonarono il loro ultimo concerto con John Bonham alla batteria, all'Eissporthalle di… - milivnkovic : sto disperataaa Vendo 2 biglietti x il concerto di Ultimo e 2 per Gazzelle ?? - lulanna94 : Comunque Lulù come viene bene a te non viene bene a me mi spiace ma ci ho provato... (Non sono nemmeno sicura che e… -