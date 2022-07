Calciomercato Palermo, frenata Brunori, c’è distanza con la Juve (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Palermo, i rosanero vorrebbero il ritorno di Brunori, ma c’è distanza sulle cifre con la Juve Il Palermo continua a lavorare per il ritorno di Brunori in rosanero, ma al momento la trattativa è in frenata. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Juve, proprietaria del cartellino del calciatore, lo valuta 5 milioni di euro, troppi per il Palermo. Si cercherà comunque di trovare un accordo per fare in modo che Brunori resti a Palermo, dove l’attaccante vorrebbe giocare la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022), i rosanero vorrebbero il ritorno di, ma c’èsulle cifre con laIlcontinua a lavorare per il ritorno diin rosanero, ma al momento la trattativa è in. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la, proprietaria del cartellino del calciatore, lo valuta 5 milioni di euro, troppi per il. Si cercherà comunque di trovare un accordo per fare in modo cheresti a, dove l’attaccante vorrebbe giocare la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

