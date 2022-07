Brittney Griner si dichiara colpevole di traffico di droga | “Non volevo infrangere la legge”

(Di giovedì 7 luglio 2022) La storia di, due volte medaglia d’oro olimpica di basket negli Stati Uniti, sembra non avere fine. Dopo l’arresto a febbraio, l’estensione della detenzione fino a giugno, la lettera scritta a Biden questa volta la cestista si ètaalle accuse didiin un tribunale russo vicino a Mosca.si èta“Nonla” La 31enne è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca dopo che funzionari russi hanno affermato di aver trovato olio di cannabis nel suo bagaglio. La star del basket, che gioca in Russia durante la bassa stagione della WNBA, è stata trattenuta da allora ...

Pubblicato il 7 Luglio, 2022si è dichiarata colpevole di accuse di droga mentre il suo processo è proseguito davanti al tribunale russo giovedì, ammettendo di avere portato cannabis nel Paese ma specificando di ...La star del basket Nba, americana, si è dichiarata colpevole di possesso e traffico di droga davanti alla corte durante un'udienza a Mosca . Ha detto di non avere alcuna intenzione di commettere un crimine, ...Rischia 10 anni di carcere per traffico di droga, il viceministro russo: "Usa non fomentino il clamore, prendano in considerazione i nostri segnali" ...Qualche giorno fa Il ministero degli Esteri russo aveva sottolineato che Griner potrà impugnare la sentenza in appello o chiedere clemenza una volta che fosse stata condannata. Il che aprirebbe le por ...