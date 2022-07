Balena partorisce cucciolo davanti a turisti I video

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il parto di undisotto gli occhi dei. E' accaduto nella Walker Bay, in Sud Africa. L'imbarcazione di Southern Right Charters piena di persone si è infatti trovata al cospetto di un esemplare femmina difranca australe impegnata nel parto

Pubblicità

Tebigeek

...brutta è stata pubblicata su un giornale ed è stata titola da una donna "da miss a mamma" ", ...detto da una donna che dovrebbe sapere come cambia il corpo di una donna quandoe sta ...... i fiumi infernali, Acheronte, Stige, Flegetonte, Cocito; ladi Melville e il "Water water ... una donna passa attraverso un dolore gigantesco:una bambina già morta. È una "bambina d'... La balena nella foto che partorisce in mare in un raro avvistamento