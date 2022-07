Assolto dall’accusa di violenza sessuale | “La vittima potrebbe avergli dato delle speranze facendosi accompagnare in bagno”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Un25enne di Torino si è visto ribaltare in appello la condanna inflittagli in primo grado lo scorso anno per: nel maggio del 2019 aveva incontrato una ragazza nel centro del capoluogo piemontese e aveva consumato con lei un rapportoneldi un locale in un cortile di via Garibaldi. Secondo i giudici (presidente Piera Caprioglio, consiglieri Giacomo Marson e Marco Lombardo) “non si può affatto escludere che all’imputato la giovane abbiainsporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito ad osare”. Questo è quello che si legge nelle motivazioni della ...