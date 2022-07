Apple, ecco Lockdown, la modalità isolamento (su mac e iPhone) contro gli spyware, anche i più sofisticati (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiama Lockdown mode, in italiano potrebbe tradursi con “modalita’ isolamento”, ed e’ la nuova funzione annunciata da Apple per il prossimo autunno. Servira’, nelle intenzioni, a difendere iPhone, iPad e il sistema operativo MacOS Ventura dagli spyware piu’ sofisticati, quelli cioe’ venduti dalle aziende ai governi. “Attacchi informatici altamente mirati vengono compiuti da parte di societa’ private che sviluppano spyware mercenario sponsorizzato dallo stato” ha precisato Cupertino, che ha chiamato ad esempio quelli sortiti (attraverso lo spyware Pegasus) dalla societa’ israeliana NSO Group, che Apple ha anche citato in giudizio. Un servizio adatto per quegli utenti che per la loro attivita’ o per il loro status ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiamamode, in italiano potrebbe tradursi con “modalita’”, ed e’ la nuova funzione annunciata daper il prossimo autunno. Servira’, nelle intenzioni, a difendere, iPad e il sistema operativo MacOS Ventura daglipiu’, quelli cioe’ venduti dalle aziende ai governi. “Attacchi informatici altamente mirati vengono compiuti da parte di societa’ private che sviluppanomercenario sponsorizzato dallo stato” ha precisato Cupertino, che ha chiamato ad esempio quelli sortiti (attraverso loPegasus) dalla societa’ israeliana NSO Group, chehacitato in giudizio. Un servizio adatto per quegli utenti che per la loro attivita’ o per il loro status ...

