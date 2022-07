Alimenti: come evitare tossinfezioni, il vademecum dell'Adi (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Con l'innalzarsi delle temperature, tipico dei mesi estivi, aumenta anche la percentuale di tossinfezioni alimentari, legata molto spesso al consumo di piatti freddi e a una cattiva conservazione e igiene dei prodotti. Alcune regole, però, possono essere d'aiuto per evitare problemi, come ricorda l'Adi, l'associazione italiana di dietetica e nutrizione, e ridurre i rischi di malattie e intossicazioni dovute al consumo di Alimenti che potrebbero contenere sostanze tossiche o batteri, come nel recente caso di intossicazione alimentare che ha portato alla morte un bambino a Sharm El Sheik. Le indicazioni degli esperti partono da una maggiore attenzione all'igiene. Necessario infatti: igienizzare i posti in cui si conservano i prodotti e gli utensili da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Con l'innalzarsie temperature, tipico dei mesi estivi, aumenta anche la percentuale dialimentari, legata molto spesso al consumo di piatti freddi e a una cattiva conservazione e igiene dei prodotti. Alcune regole, però, possono essere d'aiuto perproblemi,ricorda l'Adi, l'associazione italiana di dietetica e nutrizione, e ridurre i rischi di malattie e intossicazioni dovute al consumo diche potrebbero contenere sostanze tossiche o batteri,nel recente caso di intossicazione alimentare che ha portato alla morte un bambino a Sharm El Sheik. Le indicazioni degli esperti partono da una maggiore attenzione all'igiene. Necessario infatti: igienizzare i posti in cui si conservano i prodotti e gli utensili da ...

