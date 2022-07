Wimbledon 2022 | Halep domina anche con Anisimova | prima semifinale Slam per Rybakina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Saranno Simonaed Elenaad affrontarsi nella secondadi. La rumena continua nel suo torneo perfetto,ndocontro Amanda; mentre per la kazaka si tratta dellavolta in carriera tra le prime quattro di uno, superando in rimonta Ajla Tomljanovic. Simonasi conferma essere la principale favorita per la vittoria finale. Un cammino finora esaltante quello della rumena, che non ha ancora concesso un set alle avversarie. Dopo averto negli ottavi contro Paula Badosa,si è ripetutacontro, vincendo abbastanza nettamente per 6-2 6-4 in poco più di un’ora di ...