Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Difese antimissile in tutto il Paese entro fine anno”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha segnalato la notte scorsa l’intenzione di dispiegarequest’inil territorio del suoequipaggiamenti “basilari” contro gli attacchi missilistici e ha chiesto la “comprensione” degli alleati occidentali perché dotino ildel materiale moderno necessario allo scopo. “E’ un compito primario per il nostro Stato dare la sicurezza di base agli ucraini, una protezione di base contro gli attacchi missilistici già quest’. Ma portare a termine questo compito non dipende solo da noi, dipende anche dalla comprensione delle nostre necessità fondamentali da parte dei nostri alleati”, ha dettonel suo messaggio giornaliero alla popolazione. ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - corgiallorosso : #Veretout: “Resto”. Ma c’è #Frattesi. Attacco, ancora viva la pista #Ramos - UraniumCaesar : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 6 Luglio 2022 Versione UltraHD: -

Guerra in Ucraina , lein diretta oggi 6 luglio, 133° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin . 07:30 Russi si ritirano da Kramatorsk L'esercito ucraino ha inflitto perdite significative alle truppe ...di Redazione Di Marzio e Redazione Sport, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre ... Secondo leindiscrezioni, potrebbe essere venerdì ... Covid ultime notizie. Oggi in Italia 132.274 nuovi positivi (+58,3% sulla settimana) e 94 morti Venezia martedì presentava ben 2.051 nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore, “record” di questi ultimi mesi. Il numero porta a 13.674 le persone attualmente positive. L’Ospedale Civile di Venezia ...(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - Un alpinista ha perso la vita questa mattina sull'Ortles, precipitando per 400 metri. L'incidente si è verificato all'alba, intorno alle ore 5.30, nei pressi del rifugio Pay ...