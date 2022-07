Ultime Notizie – Caso Alpi | ucciso da una bomba il somalo Omar Hassan

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) E’ rimastoda unapiazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio il milizianoHashi, condannato a 26 anni e poi assolto dalla Corte d’Appello di Perugia per l’omicidio della giornalista della Rai Ilariae dell’operatore tv Milan Hrovatin del 20 marzo 1994. A riportare la notizia è un tweet del sito diGarowe Online.venne rilasciato nel 2016, dopo aver scontato 17 anni di carcere in Italia: per l’ingiusta detenzione la Corte d’Appello di Perugia dispose un risarcimento di tre milioni e 181mila euro. “Ho perso 17 anni della mia vita in carcere da innocente”, commentò all’epoca, appellandosi ai giudici di Roma perché non archiviassero “l’inchiesta sui depistaggi che ci ...