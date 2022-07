Tutto pronto per la nuova edizione di Emigratis: dopo quattro anni torna in TV (Di mercoledì 6 luglio 2022) Finalmente, nelle ultime ore, è giunta la notizia ufficiale del rinnovo di Emigratis. Il programma, bloccato alla sua terza edizione, avrà in serbo per la quarta tantissime sorprese. Pio e Amedeo, ovviamente, torneranno a essere i padroni indiscussi dello show. Nei mesi precedenti, infatti, gli stessi protagonisti avevano affermato di essere pronti a vivere un’altra indimenticabile avventura. A distanza di quattro anni dalla messa in onda dell’ultima puntata della trasmissione, il duo comico si confronterà di nuovo con sfide esilaranti e situazioni tutte da scoprire. Pio e Amedeo pronti a mettersi in gioco: il ritorno di Emigratis Tutti i fan di Emigratis stavano aspettando, con ansia, il ritorno dello show. Il passare del tempo aveva smorzato un po’ l’entusiasmo, però, negli ultimi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Finalmente, nelle ultime ore, è giunta la notizia ufficiale del rinnovo di. Il programma, bloccato alla sua terza, avrà in serbo per la quarta tantissime sorprese. Pio e Amedeo, ovviamente, torneranno a essere i padroni indiscussi dello show. Nei mesi precedenti, infatti, gli stessi protagonisti avevano affermato di essere pronti a vivere un’altra indimenticabile avventura. A distanza didalla messa in onda dell’ultima puntata della trasmissione, il duo comico si confronterà di nuovo con sfide esilaranti e situazioni tutte da scoprire. Pio e Amedeo pronti a mettersi in gioco: il ritorno diTutti i fan distavano aspettando, con ansia, il ritorno dello show. Il passare del tempo aveva smorzato un po’ l’entusiasmo, però, negli ultimi ...

