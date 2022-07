Quando a sposarsi è un music event planner (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Ecco tutti i segreti per un matrimonio perfetto: quello di Antonio Nasca e Alessandra Casale. Roma, 6 luglio 2022. Si sono conosciuti nel febbraio 2020 e, dopo un lungo corteggiamento durato quasi un anno e mezzo il pianista, compositore e music event planner Antonio Nasca ha sposato la donna della sua vita, Alessandra Casale, modella e attrice. Lo scorso giovedì 30 giugno i due sono diventati marito e moglie a Roma nella splendida Villa Aurelia, alla presenza di 180 invitati tra amici e collaboratori de La Semicroma Weddings & events, agenzia di fama internazionale che si occupa di organizzazione musicale per matrimoni, eventi privati e corporate, nonché azienda dello sposo, con sede a Roma. Un evento magico il matrimonio dell’imprenditore e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Ecco tutti i segreti per un matrimonio perfetto: quello di Antonio Nasca e Alessandra Casale. Roma, 6 luglio 2022. Si sono conosciuti nel febbraio 2020 e, dopo un lungo corteggiamento durato quasi un anno e mezzo il pianista, compositore eAntonio Nasca ha sposato la donna della sua vita, Alessandra Casale, modella e attrice. Lo scorso giovedì 30 giugno i due sono diventati marito e moglie a Roma nella splendida Villa Aurelia, alla presenza di 180 invitati tra amici e collaboratori de La Semicroma Weddings &s, agenzia di fama internazionale che si occupa di organizzazioneale per matrimoni,i privati e corporate, nonché azienda dello sposo, con sede a Roma. Uno magico il matrimonio dell’imprenditore e ...

