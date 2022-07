Putin è entrato nella psicosi di accerchiamento interno dei dittatori: e allora... (Di mercoledì 6 luglio 2022) Putin potrebbe non arrivare a mangiare il panettone. Come accade nel calcio a molti allenatori. È entrato nella fase più critica della psicosi da accerchiamento che prende i dittatori in caduta libera. Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022)potrebbe non arrivare a mangiare il panettone. Come accade nel calcio a molti allenatori. Èfase più critica delladache prende iin caduta libera.

Pubblicità

Repostate21 : Putin è entrato nella psicosi di accerchiamento interno dei dittatori: e allora… - jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - CosaInTendenza : Alle 12:05 Putin con 167.282 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 43 Tweet tra i più popolari per… - Barone76972985 : @loremmall @TatiUdaci Bombardare civili volutamente non è 'la guerra', ma il motivo per cui Putin è entrato in Ucra… -