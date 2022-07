"Perché ho paura di morire": Fedez, la drammatica confessione 4 mesi dopo l'operazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'operazione è andata a buon fine, ma i timori rimangono. Fedez, infatti, è ancora preoccupato. Come lui stesso ammette a distanza da quattro mesi dalla brutta sorpresa e dall'intervento chirurgico, "ho sempre paura di morire". "Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so - racconta in un'intervista a Vanity Fair - è un mantra un po' triste, ma è l'unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà". Il tutto è iniziato quasi casualmente, anche la scoperta del tumore: "Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell'appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'è andata a buon fine, ma i timori rimangono., infatti, è ancora preoccupato. Come lui stesso ammette a distanza da quattrodalla brutta sorpresa e dall'intervento chirurgico, "ho sempredi". "Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so - racconta in un'intervista a Vanity Fair - è un mantra un po' triste, ma è l'unica cosa veramente importante per me. La veraè che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà". Il tutto è iniziato quasi casualmente, anche la scoperta del tumore: "Faccio un esame generale ogni sei. Quando è arrivato il giorno dell'appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi ...

