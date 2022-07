Nuove norme - Ecco gli Adas obbligatori da oggi (sui nuovi modelli) (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si apre una nuova pagina sul fronte della sicurezza stradale in Europa. Da oggi, tutte le auto di nuova omologazione dovranno essere dotate di una serie di dispositivi elettronici e di assistenza alla guida finalizzati esplicitamente alla riduzione degli incidenti. Questa novità, stabilita nel 2019, riguarda per ora solo i nuovi modelli, ossia, semplificando, quelli presentati a partire da oggi dalle case automobilistiche. I modelli già omologati - cioè quelli attualmente presenti nei listini ufficiali-, invece, sono legittimamente esenti da questo obbligo fino al 6 luglio del 2024. Da quella data, infatti, tutti gli esemplari in vendita nelle concessionarie, quindi sia i modelli di nuova omologazione sia quelli di precedente omologazione, dovranno disporre della nuova dotazione di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si apre una nuova pagina sul fronte della sicurezza stradale in Europa. Da, tutte le auto di nuova omologazione dovranno essere dotate di una serie di dispositivi elettronici e di assistenza alla guida finalizzati esplicitamente alla riduzione degli incidenti. Questa novità, stabilita nel 2019, riguarda per ora solo i, ossia, semplificando, quelli presentati a partire dadalle case automobilistiche. Igià omologati - cioè quelli attualmente presenti nei listini ufficiali-, invece, sono legittimamente esenti da questo obbligo fino al 6 luglio del 2024. Da quella data, infatti, tutti gli esemplari in vendita nelle concessionarie, quindi sia idi nuova omologazione sia quelli di precedente omologazione, dovranno disporre della nuova dotazione di ...

