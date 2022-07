“Non vendiamo nessuno!”: Roma, l’annuncio gela Mourinho e i tifosi (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Roma continua a sondare il terreno alla ricerca di un eventuale sostituto di Zaniolo: una pista seguita da Pinto, però, si complica. La Roma continua a guardarsi intorno in vista di una possibile cessione di Nicolò Zaniolo alla Juventus. L’esterno, negli ultimi giorni, ha lanciato diversi segnali d’addio e a breve andrà incontro un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lacontinua a sondare il terreno alla ricerca di un eventuale sostituto di Zaniolo: una pista seguita da Pinto, però, si complica. Lacontinua a guardarsi intorno in vista di una possibile cessione di Nicolò Zaniolo alla Juventus. L’esterno, negli ultimi giorni, ha lanciato diversi segnali d’addio e a breve andrà incontro un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FedericoMarraNA : @_Alexx_14 @julien170905 @RaffaeleMarroc5 Non ci puoi ragionare. Questi se vendiamo KK dicono che abbiamo JJ come s… - romaforever_it : Calciomercato Roma, Knutsen su Solbakken: 'Non lo vendiamo prima di agosto' - CalcioOggi : Roma, Knutsen su Solbakken: “Non lo vendiamo prima di agosto” - Corriere dello Sport - zazoomblog : Roma Knutsen su Solbakken: Non lo vendiamo prima di agosto - #Knutsen #Solbakken: #vendiamo #prima - Francesko1985 : @Alex_Cavasinni Se vogliono davvero Dybala non gli possono dire aspetta che vendiamo prima Sanchez Pinamonti ed uno… -