Milan | Bakayoko è arrivato in sede | si parlerà del suo futuro?

Pubblicità

AntoVitiello : CONVOCATI #Milan LUNEDI’ 4 LUGLIO Jungdal – Tatarusanu – Mirante Coubis – Bartesaghi – Gabbia – Incorvaia – Miche… - murderronmymind : RT @Pirichello: Arrivato Gigi Torre a Casa Milan (Bakayoko) - SimoNoveOtto : RT @Pirichello: Arrivato Gigi Torre a Casa Milan (Bakayoko) - Pirichello : Arrivato Gigi Torre a Casa Milan (Bakayoko) - alecicco_ : bakayoko è andato a prendere un caffè a casa milan -

Calciomercato.com

Commenta per primo Visita a Casaper Tiémoué. Il centrocampista rossonero è arrivato nel primo pomeriggio in sede, possibile incontro con la dirigenza: l'ex Chelsea è tra i giocatori che possono lasciare il Diavolo in ...Il centrale italiano è pronto a salutare qualora ildovesse mettere le mani su un nuovo difensore. A centrocampo, invece, è Tiemouèl'elemento che non rientra più nei piani del mister. ... Milan, Bakayoko in attesa | Mercato Niente ritiro per il giocatore: lascia il Milan a titolo definitivo. E' stato trovato l'accordo tra i due club per la cessione ...Per il Milan è tempo di passare dalle parole ai fatti: Maldini e Massara dovranno concentrarsi anche sul mercato in uscita e sfoltire la rosa ...