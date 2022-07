M5S, maggioranza eletti per uscita dal governo (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – La maggioranza degli interventi di parlamentari M5S nel corso dell’assemblea congiunta con il leader Giuseppe Conte è per l’uscita dal governo, garantendo l’appoggio esterno. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti presenti alla riunione. Molti gli “interventi di sostegno alla dura linea illustrata da Conte all’inizio e al contempo di insofferenza” verso l’esecutivo capitanato da Mario Draghi, viene inoltre spiegato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladegli interventi di parlamentari M5S nel corso dell’assemblea congiunta con il leader Giuseppe Conte è per l’dal, garantendo l’appoggio esterno. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti presenti alla riunione. Molti gli “interventi di sostegno alla dura linea illustrata da Conte all’inizio e al contempo di insofferenza” verso l’esecutivo capitanato da Mario Draghi, viene inoltre spiegato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Adnkronos : #Governo, Economist: 'Effetto Putin su #M5S e maggioranza'. - Adnkronos : #M5S, maggioranza eletti per uscita dal #governo. - emiliomagrini : RT @Adnkronos: #M5S, maggioranza eletti per uscita dal #governo. - ledicoladelsud : M5S, maggioranza eletti per uscita dal governo - ioneminutolo : RT @janavel7: Il M5s ricatta governo e maggioranza per farsi pagare (da noi) la campagna elettorale prossima con i superbonus e i no a tutt… -